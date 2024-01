Mohawk Elementary releases new honor roll

SYCAMORE — Mohawk Elementary has released its honor roll for the second quarter of the 2023-24 school year. Students are listed by grade level.

Honor roll

Sixth grade: Chance Collene, Kelsie Hall, Allison Homan, Reid Jacoby, Tyson Kirian, Adalyn Nye, Bryor Perkins, Karson Prator, Kiel Rothlisberger, Norah Schmits, Collin Wertz, Graydon Wilkins and Kynlee Wood.

Fifth grade: Jaxson Bretz, Avrey Coffman, Maura Depinet, Alexis Johnson, Chloe King, Eli Kutscher and Ava Walton.

Fourth grade: Adalyn Arnold, Gabriel Boehler, Logan Brookes, Vivian Golling, Lucas Haynes, Abigail Hufford, Flynn Johnson, Brooklyn Kelbley, Lydia Kirgis, Zane Lehman, Peyton Pletcher, Ariana Risner, August Schmits, Carson Sergent, Landon Smith, Cael Sowers and Spencer Wertz.

Third grade: Ulrick Beidelschies, Allie Bennington, Josiah Bertsch, Telia Bertsch, Macie Brann, Kourtney Brause, Weston Daniel, Timothy DeMonte, Lenna Dentinger, Everly Depinet, Daxton Gottfried, Lydia Hemminger, Madelyn Homan, Kali Kingseed, Owen Kline, Karver Lease, Ezekeil Leeth, BerLynn Miller, Molly Miller, Ellie Mills, Jace Mutchler, Hadley Percival, Porter Pletcher, Luke Walton, Isabel Wines and Raelyn Wolf.

Second grade: Cale Baird, Bentlee Beach, Aubrey Bretz, Harrison Burks, Mia Brookes, William Clouse, Norah Hughes, Payton Hurst-Hefner, Luke Irving, Riley Johnson, Bayleigh Kelbley, Kenzie Keller, Avery Kirian, Kaden McClain, Karlee Norwood, Brandon Ohl, Brooke Ransom, Kinsley Reneau, Leena Schmits, Lainey Sowers, Brantley Stine, Cole Theis, Kensley Wilkins and Dane Zender.

First grade: Hendrix Arbogast, Bella Bentz, Grace Bertsch, Isaiah Boehler, Lillian Brann, Clara Clinger, Caine Daniel, Emerson Daniel, Remi Dentinger, Kyla Fredritz, Laina Gottfried, Rowan Gregg, Hadley Hawkins, Alaina Hemminger, Hazel Hurst-Hefner, Knox Kingseed, Jarrod Mutchler, Claire Nickles, Serenity Ochoa, Freya Reis, Samuel Rhoads, Denver Riedel, Nora Romanko, Ande Rothlisberger, Alexander Webb and Lilliana Wertz.

All A’s and B’s

Sixth grade: Javan Bryant, Keltie Carrick, Logan Clouse, Luke Clouse, Tucker Ekleberry, Liam Martinez, Rylee Mills, Laila Nally, Ariana Ramirez, Molly Swerline, Titus Parsell, Brianna Picciuto, Mason Theis and Sophie Weikle.

Fifth grade: Diesel Barth, Keaton Barth, Bentley Brause, Adeleyah Bryant, Ryker Burns, Colin Campbell, Aubrey Carper, Brock Dentinger, Lincoln Ekleberry, Haleigh Elliott, Isabella Granata, Lauren Hemminger, Sebastion Hofacker, Elijah Kirgis, Kenzie Lease, Della Leppla, Orion Lockwood, Isaias Lopez, Reagan Margraf, Owen McCarthy, Kinsley McClain, Abigail Messersmith, Chloe Miller, Gemma Miller, Thane Parsell, Willow Stearns, Kailyn Steyer, Lukas Steyer, Grace Weaver, Addilynne Wilkins, Sawyer Williams and Tobias Zimmerman.

Fourth grade: Everett Banks, Kinslie Barth, Braxton Carrick, Elsyann Collene, Jager Danner, Katelyn Dosh, Ashton Dyer, Callen Engel, Mallory Fredritz, Silas Gompf, Dylan Gottfried, Layne Hanley, Preston LaLone, Raylyn Leimgruber, Sophia Picciuto, Brystol Reinhart, Stella Shultz, Dakota Wiersema-Adams, Tyler Yarger and Grady Ziegler.

Third grade: Brovin Brose, Caden Burger, Keagan Burns, Sevella Carter, Katelyn Clinger, EmyMae Detterman, Ellie Ekleberry, Bronsen Frisch, Janelle Hess, Oliver Hess, Mia Parsell, Kace Shearer, Grant Shook, Owen Weaver and Evelynn Wertz.

Second grade: Colton Banks, Landon Benfer, Olivia Dosh, Abigail LaLone, Wesley Langley, Quinn Lehman, Akili Logan, Ethan Mack, Noa McLaughlin, Caitlin Osborn, Daniel Pauley, Parker Reamer, Vivian Robinson, Sadie Shellhouse, Remi Ward, Hayes Weininger, Dylan Wiersema-Adams and Kyler Ziegler.

First grade: JayLynn Altvater, Joy Bertsch, Eleanor Boehler, Porter Bennington, Abigail Bolen, Silas Burd, Anna Burger, Alvin Burks, Addyson Crapo, Owen Crawford, Jayce Crock, Athen Detterman, Kenzleigh Donelson, Zane Ekleberry, Landon Goeller, Julia Hess, Ljutic Hetzel, Waylon Irving, Wyatt Kuhn, Nora Kutscher, Heidi Layton, Trent Leppla, Westyn McGowan, Olivia Miller, Jackson Morter, Rhett Mullholand, Wesley Percival, Jaxon Perkins, Justice Reinhart, Savannah Schmidt, Jackson Spangler, Leo Starner, Adison Swihart, Olivia Weaver, Easton Wilfer, Layla Zender and Lena Zender.